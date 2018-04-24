Polymetal решил реализовать опцион на покупку оставшихся 75,3% в Нежданинском

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Polymetal решил реализовать опцион на покупку оставшейся доли в 75,3% в Нежданинском месторождении, увеличив долю в нем до 100%, говорится в сообщении Polymetal.

"Компания решила реализовать опцион на покупку оставшейся доли 75,3% в месторождении золота Нежданинское у инвестиционной компании, принадлежащей Ивану Кулакову. В результате сделки доля "Полиметалла" в месторождении составит 100%", - говорится в сообщении.

В июле прошлого года Polymetal договорился о покупке дополнительных 7% в совместном предприятии по развитию Нежданинского золоторудного месторождения и приобрел опцион на выкуп оставшихся 75,3% акций.