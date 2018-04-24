FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Продажи PSA за I квартал выросли на 44%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Продажи французского автомобильного концерна PSA Group с учетом приобретения Opel/Vauxhall по итогам первого квартала 2018 года увеличились по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года на 44,2% и составили 1,052 миллиона автомобилей, говорится в отчете компании.

PSA отмечает, что это рекордно высокий показатель для компании. "В 2018 году компания ожидает, что автомобильный рынок Европы будет стабильным, Латинской Америки - вырастет на 4%, России - на 10%, Китая - на 2%", - говорится в сообщении.

Продажи Opel/Vauxhall по итогам квартала составили 274,679 тысячи автомобилей.

Компания отмечает рост продаж во всех регионах. Наибольший рост продаж (с учетом показателей Opel/Vauxhall) зафиксирован в странах Европы - на 65,7%, до 770,958 тысячи машин. Продажи автомобилей марки Peugeot по итогам квартала выросли на 7%, до 509,5 тысячи машин.

Выручка компании с учетом Opel/Vauxhall за квартал составила 18,2 миллиарда евро, что на 42,1% выше показателя годичной давности. Выручка подразделения Peugeot Citroen DS (PCD) увеличилась на 13,3%, до 10,214 миллиарда евро.

В марте 2017 года стало известно, что PSA покупает у американского автогиганта General Motors (GM) Opel/Vauxhall и европейский бизнес GM Financial. В начале июля Еврокомиссия одобрила сделку. Opel/Vauxhall были оценены в 1,3 миллиарда евро, а GM Financial - в 900 миллионов. В августе GM закрыл сделку по продаже Opel/Vauxhall.

PSA (прежнее название - PSA Peugeot Citroen) является вторым по величине производителем легковых автомобилей в Европе после Volkswagen AG. Штаб-квартира расположена в Париже. Был образован путем покупки компанией Peugeot 90%-ного пакета акций Citroen в 1976 году.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ