Чистая прибыль НЛМК по МСФО в I квартале выросла в 1,6 раза

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Новолипецкий металлургический комбинат" (НЛМК) в первом квартале 2018 года выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 502 миллиона долларов, следует из сообщения компании.

Показатель EBITDA увеличился на 31% - до 812 миллионов долларов, его рентабельность сохранилась на уровне 29%. Выручка выросла на 30% - до 2,794 миллиарда долларов. Свободный денежный поток возрос в 2,9 раза - до 599 миллионов долларов.

По сравнению с четвертым кварталом 2017 года чистая прибыль в отчетный период увеличилась на 17% благодаря росту операционной прибыли. Показатель EBITDA вырос на 3%, что обусловлено повышением цен на сталь и новыми программами повышения операционной эффективности. Выручка снизилась на 1% на фоне сезонного снижения продаж (-5% в квартальном исчислении), которое было компенсировано ростом цен. Свободный денежный поток вырос в три раза за счет роста прибыльности, частичного высвобождения оборотного капитала, а также снижения инвестиций.

Чистый долг компании на 31 марта составил 883 миллиона долларов, снизившись в течение отчетного периода на 4%. Соотношение "чистый долг/EBITDA" составило 0,31 против 0,35 на конец предыдущего квартала на фоне снижения уровня чистого долга и роста прибыльности. Общий долг вырос по сравнению с концом 2017 года на 4%, до 2,365 миллиарда долларов в результате увеличения выборки краткосрочных линий для финансирования трейдинговых компаний и НЛМК США. Инвестиции группы в квартальном исчислении сократились на 51%, до 131 миллиона долларов.

Группа НЛМК - вертикально-интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы НЛМК расположены в России, Европе и США. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 84% его акций. НЛМК в 2017 году увеличил выпуск стали на 3% - до 17,076 миллиона тонн.