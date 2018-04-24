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Китайская Chalco исключает работу с "Русалом" в настоящее время


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Китайская государственная корпорация Aluminum Corporation of China (Chalco) в настоящее время не видит возможности для работы с "Русалом" из-за санкций, считает старший вице-президент китайской компании Цзян Цзин (Jiang Yinggang), которого цитирует агентство Блумберг.

"В настоящее время нет возможности для работы с ними ("Русал" - ред.)", - сказал он на международной алюминиевой конференции CRU Group в Лондоне, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли Chalco возможность покупки алюминия или глинозема у "Русала".

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При этом представитель китайской компании отметил растущий спрос на алюминий в Китае. По его оценкам, спрос на металл в стране может расти на 1 миллион тонн или больше в год, достигнув 23 миллионов тонн к 2020 году.

На прошлой неделе сообщалось, что представители "Русала", попавшего под санкции США, встретились с китайскими компаниями и трейдерами для обсуждения возможности покупки у них глинозема и продажи алюминия в Китай.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.

В то же время в понедельник OFAC (департамент Минфина США по контролю за иностранными активами), продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

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