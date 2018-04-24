Соломин сменит Соловьева на посту гендиректора En+ Group с 1 мая

МОСКВА, 24 апр - ПРАЙМ. Вячеслав Соломин станет гендиректором En+ Group с 1 мая, сменит на этом посту Владислава Соловьева, говорится в сообщении компании. "Совет директоров компании одобрил назначение Вячеслава Соломина на должность генерального директора с 1 мая 2018 года и уход с должности генерального директора и исполнительного директора компании Владислава Соловьева с 30 апреля 2018 года", - сообщается в релизе.

С октября 2017 года Соломин занимал пост главного операционного директора En+ Group, а до этого был генеральным директором основной дочерней компании - "Евросибэнерго".

Соловьев в настоящее время также занимает пост президента "Русала".