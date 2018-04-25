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"АвтоВАЗ" с мая повышает цены на весь модельный ряд в среднем на 2% из-за падения рубля


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" с 1 мая повышает цены на весь модельный ряд в среднем на 2% в связи с колебаниями курса рубля, сообщил РИА Новости представитель компании.

"Да, повышаем. В среднем - на 2%, на весь модельный ряд. Это связано с колебаниями курсов", - сказал представитель компании в ответ на вопрос о планах по повышению цен.

ФАС возбудила дело против "АвтоВАЗа" по координации деятельности дилеров >>

США в начале апреля ввели санкции против нескольких российских бизнесменов и их подконтрольных компаний, а также ряда высокопоставленных чиновников РФ. Это решение американских властей вызвало волатильность на рынках и резкое падение курса рубля. Однако впоследствии рубль отыграл часть падения.

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