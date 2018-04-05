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Авиакомпании РФ в I квартале увеличили перевозки пассажиров на 12,4%


Компании / Индустрия / Транспорт

 

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Авиакомпании РФ в январе-марте 2018 года увеличили перевозки пассажиров на 12,4% в годовом выражении - до 22,15 миллиона человек, следует из уточненных данных Росавиации.

Авиакомпания "Аэрофлот" AFLT нарастила перевозки в первом квартале на 5,4% - до 7,4 миллиона человек.

Таким образом, Росавиация незначительно скорректировала предварительную оценку по пассажирским перевозкам авиакомпаний за первый квартал, опубликованную 10 апреля. Тогда ведомство сообщало, что российские авиакомпании в январе-марте нарастили перевозки пассажиров на 12,3% - до 22 миллионов человек.

Пассажирооборот авиакомпаний РФ в первом квартале, по уточненным данным Росавиации, увеличился на 14,3% - до 57 миллиардов пассажиро-километров.

В марте 2018 года российские авиакомпании нарастили перевозки на 12,1% - до 7,8 миллиона пассажиров. Пассажирооборот вырос на 13,7% - до 20 миллиардов пассажиро-километров.

 

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