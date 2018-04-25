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Чистая прибыль Boeing за I квартал выросла в 1,6 раза


Компании / Индустрия / Транспорт
  • # Боинг 737-700
    © AFP, Philippe Huguen

МОСКВА, 25 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского концерна Boeing Co., одного из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной техники, по итогам первого квартала 2018 года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, до 2,477 миллиарда долларов, свидетельствуют данные компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 4,15 доллара против 2,54 доллара за январь-март 2017 года. Эксперты ожидали показатель на уровне в 2,58 доллара. Выручка Boeing увеличилась на 6%, до 23,382 миллиарда долларов.

Рост выручки компания объясняет, в частности, увеличением поставок пассажирских самолетов. Так, в первом квартале компания поставила 184 пассажирских самолета, что на 9% выше показателя за январь-март 2017 года.

По итогам 2018 года Boeing ожидает прибыль на акцию в диапазоне 16,4-16,6 доллара, что выше предыдущего прогноза в 15,9-16,1 доллара. Прогноз по выручке сохранен на уровне 96-98 миллиардов долларов. Компания по-прежнему планирует поставить за текущий год 810-815 пассажирских самолетов.

Boeing выпускает широкий спектр гражданской и военной авиационной техники, разрабатывает космические программы. В структуре Boeing функционируют два крупных подразделения — Boeing Commercial Airplanes, занимающееся строительством гражданских самолетов, и Integrated Defense Systems, которое выполняет космические и военные программы. Заводы компании расположены в более чем 65 странах, продукция поставляется в более чем 150 стран.

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