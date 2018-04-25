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ФАС: Если будет решение, национализацию "Русала" проведут по рыночной цене


Компании / Индустрия / Металлургия

 

ПОНИЗОВКА (Крым), 25 апр - ПРАЙМ. Выкуп государством доли Олега Дерипаски в "Русале", если будет принято такое решение, должен быть проведен по рыночной цене, считает глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.

"Важно, чтобы Олег Владимирович Дерипаска получил справедливую цену все-таки, если это (национализация - ред.) будет делаться. Но я думаю, что опыт, например, ТНК-BP или других таких мощных продаж, когда госкомпании что-то приобретали, было в принципе по рынку",- сказал он журналистам в кулуарах расширенного совещания ведомства.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в среду допустил временный переход "Русала" под контроль государства или выкуп госбанком доли Дерипаски в компании, но уточнил, что предметных обсуждений пока не было.

"Русал" попал под введенные в начале апреля санкции США, которые предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с ним для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.

В понедельник OFAC (департамента Минфина США по контролю за иностранными активами — ред.) выпустил пояснения к санкционным документам США, в которых отмечалось, что США могут снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.

 

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