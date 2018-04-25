FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Премьер РФ: Не сырьевой экспорт РФ за январь-февраль увеличился на треть


Компании / Индустрия

ГОРКИ, 25 апр - ПРАЙМ. Важно зафиксировать тенденцию роста несырьевого, неэнергетического экспорта РФ, который за январь-февраль 2018 года увеличился почти на треть по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Впервые с 2013 года после нескольких лет снижения мы зафиксировали (в 2017 году – ред.) рост несырьевого, неэнергитического экспорта. В цифрах это 22% в годовом исчислении и более 130 миллиардов долларов - 133,7, если так строго говорить", - сообщил Медведев на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

Он отметил, что таких показателей удалось достичь благодаря мерам господдержки.

"Важно, что высокий рост сохраняется и в этом году. В январе-феврале он увеличился почти на треть к уровню того же периода прошлого года. Конечно, такие тенденции надо закреплять", - сказал он.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ