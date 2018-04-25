КНР активно работает над планом по сокращению пошлин на импорт машин

ПЕКИН, 25 апр - ПРАЙМ. Власти Китая активно работают над планом сокращения ввозных пошлин на иностранные автомобили, что должно послужить увеличению импорта и дальнейшему открытию китайского рынка для иностранных производителей, заявил на пресс-конференции в среду главный инженер и официальный представитель министерства промышленности и информатизации Китая Чэнь Инь.

"Наше министерство в сотрудничестве государственным налоговым управлением Китая активно изучает этот вопрос, совместно мы формулируем надлежащие рамки понижения импортных таможенных тарифов на автомобили", - сказал Чэнь Инь.

Он подчеркнул, что "как только новые тарифы будут установлены, власти их обнародуют в кратчайшие сроки".

Помимо этого, представитель министерства сообщил, что Китай уже в этом году ослабит некоторые ограничения для иностранных инвестиций в автомобильную промышленность.

"Как мы знаем, в 2018 году мы полностью снимем ограничения для доли иностранного капитала в предприятиях по производству машин спецназначения и автомобилей на новых источниках энергии, в 2020 году мы снимем такие ограничения для производителей коммерческих автомобилей, а в 2022 году – для производителей легковых автомобилей", - добавил он.

Чэнь Инь подчеркнул, что вместе с тем будут ликвидированы ограничения, которые запрещают иностранцам создавать более двух совместных с китайскими гражданами предприятий.

Председатель КНР Си Цзиньпин, выступая на Азиатском экономическом форуме в Боао в начале апреля, заявил, что Китай в этом году снизит пошлины на ввоз автомобилей и ряд других товаров. По его словам, Китай намерен увеличивать импорт товаров с уникальными характеристиками, на которые у населения страны имеется спрос.