Lufthansa в I квартале сократила убыток на 16%

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чистый убыток одного из крупнейших мировых авиаперевозчиков, немецкой Lufthansa, по итогам первого квартала 2018 года составил 57 миллионов евро, что на 16% меньше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из отчетности компании.

Аналитики прогнозировали, что чистая прибыль компании составит 29 миллионов евро.

Убыток на одну акцию составил 0,12 евро против убытка в 0,15 евро годом ранее. Выручка авиакомпании по итогам отчетного периода снизилась на 0,7%, до 7,64 миллиарда евро. Снижение выручки компания объясняет внедрением новых стандартов отчетности IFRS 15. Без учета этих стандартов выручка выросла на 4,5%, добавляет компания.

Lufthansa также сообщила, что совокупные издержки снизились на 0,5%, исключая издержки на топливо и фактор валютных курсов для пассажирских рейсов.

Компания отметила, что в 2018 году ожидает роста пассажирооборота на 6%, что на 1 процентный пункт ниже предыдущего прогноза. Прогноз расходов на топливо в текущем году был понижен на 100 миллионов евро и составил 5,8 миллиарда евро.

Lufthansa Group - один из крупнейших европейских авиаперевозчиков, штаб-квартира расположена в Кельне. Штат компании, по состоянию на 31 декабря 2017 года, насчитывал 129,4 тысячи человек.