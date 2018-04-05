Директор по сбыту "Русала" Стив Ходжсон уходит из компании

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Директор "Русала" по сбыту и маркетингу Стив Ходжсон (Steve Hodgson) покидает компанию, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Источник РИА Новости, знакомый с ситуацией, подтвердил информацию об уходе Ходжсона из компании. В "Русале" комментировать информацию не стали.

Ходжсон, самый высокопоставленный иностранный топ-менеджер "Русала", управлял с 2010 года подразделением, базирующимся в швейцарском Цуге и занимающимся международными продажами, уточняет агентство. Ранее он работал в австрало-британской компании Rio Tinto. Агентство также сообщает, что Ходжсон был одним из самых узнаваемых на международном уровне представителей "Русала", а сразу после введения санкций минфина США по отношению к компании он направил письмо международным клиентам с просьбой задержать все платежи до дальнейшего уведомления.

Уход Ходжсона совпал с перестановками в топ-менеджменте родительской компании "Русала" En+ Group. Нынешний главный операционный директор En+ Group Вячеслав Соломин станет гендиректором компании с 1 мая и сменит на этом посту Владислава Соловьева, сообщила компания во вторник. Соловьев в настоящее время также занимает пост президента "Русала".

В начале апреля США ввели новые санкции против России. В санкционный список попал ряд крупных бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, ГАЗ GAZA, "Базовый элемент" и "Русал". Санкции предусматривают блокировку активов и запрет на любой бизнес с компаниями в списке для американских граждан, включая все операции с долговыми и долевыми инструментами.

При этом в понедельник Минфин продлил до 23 октября период, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство сообщило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Олег Дерипаска откажется от контроля над компанией.