"АвтоВАЗ" в I кв получил 609 млн руб прибыли по МСФО против убытка год назад

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль "АвтоВАЗа" AVAZ по МСФО в первом квартале 2018 года составила 609 миллионов рублей против убытка в 2,809 миллиарда рублей в первом квартале 2017 года, говорится в отчете компании.

Выручка Волжского автозавода за отчетный период выросла на 40,8% - до 64,756 миллиарда рублей, следует из отчета.

Чистый убыток "АвтоВАЗа" по РСБУ в первом квартале снизился в 31,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 128 миллионов рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании выросла в 1,5 раза и составила 68,645 миллиарда рублей. Валовая прибыль компании увеличилась в 8,8 раза, до 4,567 миллиарда рублей.

"АвтоВАЗ в первом квартале 2018 года нарастил экспорт на 25,1% в годовом выражении, до 7,861 тысячи машин, говорится в сообщении компании.

"С начала года группа "АвтоВАЗ" наращивала объемы экспортных поставок, которые увеличились до 7,861 тысячи автомобилей, что составляет +25,1% в сравнении с первым кварталом 2017 года", - отмечается в сообщении.

"В Республике Беларусь компания номинировала нового импортера, который открыл новые дилерские центры. Также группа "АвтоВАЗ" запустила крупно-узловую сборку своих новых моделей Lada Vesta SW и SW Cross в Казахстане. В скором времени планируется запуск продаж Lada в Тунисе и Чили. В своей экспортной программе группа активно использует эффективные меры государственной поддержки", - сообщает "АвтоВАЗ".

"АвтоВАЗ" - крупнейший автопроизводитель РФ. Продажи "АвтоВАЗа" в марте в России выросли на 22,3% в годовом выражении и составили 30,7 тысячи штук. Чистый убыток "АвтоВАЗа" по РСБУ в 2017 году снизился в 2,9 раза и составил 12,38 миллиарда рублей.