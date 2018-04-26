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Продажи Fiat Chrysler в I квартале выросли на 5%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Продажи автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) в первом квартале 2018 года выросли в годовом выражении на 5%, до 1,204 миллиона автомобилей, следует из отчетности компании.

Чистая прибыль автоконцерна FCA в первом квартале 2018 года выросла в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 1,021 миллиарда евро. Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,65 евро против 0,41 евро за акцию годом ранее. Выручка FCA в первом квартале сократилась на 2%, до 27,027 миллиарда евро.

FCA ожидает выручки по итогам 2018 года на уровне около 125 миллиардов евро и чистую прибыль в размере около 5 миллиардов евро.

Fiat была основана в 1899 году и производит автомобили под брендами Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Abarth, Ferrari и Maserati. В январе 2016 года концерн объявил о подписании соглашения по покупке последнего транша акций американского автогиганта Chrysler. Компания работает более чем в 140 странах мира.

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