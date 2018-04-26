Чистая прибыль General Motors в I квартале сократилась в 2,5 раза

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль американского автогиганта General Motors (GM), приходящаяся на акционеров компании, по итогам первого квартала 2018 года сократилась в 2,5 раза, до 1,046 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам квартала составила 0,72 доллара против 1,7 доллара годом ранее. Эксперты ожидали прибыли на акцию в размере 1,24 доллара. Общая выручка компании при этом составила 36,099 миллиарда долларов, сократившись на 3,2% в годовом выражении.

"Итоги этого квартала соответствуют нашим ожиданиям. Более низкий объем производства в Северной Америке связан с началом производства наших новых моделей Chevrolet Silverado и GMC Sierra. Мы рассчитываем в 2018 году снова показать высокий результат", - заявила генеральный директор GM Мэри Барра (Mary Barra), чьи слова приводятся в релизе компании.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган). В GM работают около 225 тысяч человек.