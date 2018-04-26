"АвтоВАЗ" останется "королем российского рынка"

МОСКВА, 26 апр - ПРАЙМ, Александр Жирнов. "АвтоВАЗ" сообщил о чистой прибыли в первом квартале 2018 года в размере 609 миллионов рублей по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выручка при этом выросла на 40,8% - до 64,756 миллиарда рублей. В прошлом году компания в этот отчетный период показала убытки в 2,809 миллиарда рублей. "АвтоВАЗ" в I кв получил 609 млн руб прибыли по МСФО против убытка год назад

Чистый убыток "АвтоВАЗа" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) в первом квартале сократился в 31,4 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составил 128 миллионов рублей. Валовая прибыль компании - 4,567 миллиарда рублей. Это в 8,8 раза больше, чем в первом квартале 2017 года.

В отчете компании сказано, что "АвтоВАЗ" нарастил экспорт в первом квартале 2018 года на 25,1% в годовом выражении. Показатель составил 7,861 тысячи автомобилей. Новые дилерские центры открыты в Республике Беларусь, запущена крупно-узловая сборка новых моделей Lada Vesta SW и SW Cross в Казахстане. В планах компании - запуск продаж Lada в Тунисе и Чили.

"В своей экспортной программе группа активно использует эффективные меры государственной поддержки", - подчеркнули представители "АвтоВАЗ".

По мнению экспертов, опрошенных агентством "Прайм", "АвтоВАЗ" имеет все шансы закрепиться на рынках Южной Америки, Азии и Северной Африки и успешно бороться там с конкурентами. Из Европы российскому автопроизводителю придется уйти из-за низкой экономической эффективности при нынешних объемах продаж и новых экологических стандартов. В России же самый известный отечественный бренд сохранит свои позиции и даже способен улучшить их, при условии своевременного обновления модельного ряда.

"АвтоВАЗ" оказался в нужное время в нужном месте

Известный автоэксперт и заместитель главного редактора "За рулем" Игорь Моржаретто оценил перспективы российского концерна на внутреннем рынке, как "очень неплохие". По его словам, несмотря на то, что 70% акций принадлежит иностранцам, "АвтоВАЗ" - по-прежнему самый интересный и лучший отечественный производитель.

"Это "АвтоВАЗ", у него есть реноме в стране, у него есть новые модели, которые очень хорошо продаются, у него есть старые модели, которые стоят дешево. На сегодняшний день он номер один на рынке и это страшно радует. Они действительно в этой ситуации оказались в нужное время в нужном месте", - считает Моржаретто.

По мнению эксперта, люди, которые относятся к продукции "АвтоВАЗ", как к чему-то не очень качественному, "живут в плену стереотипов". Судя по росту продаж, стереотип давно остался в прошлом. Глядя на долю рынка, которая занята на сегодняшний день, у "АвтоВАЗ" - все хорошо. И покупатели отдают предпочтение отечественным автомобилям не из-за низкой цены. Та же самая Vesta стоит сравнимо с "корейцами", с которыми она конкурирует. "АвтоВАЗ" в I кв получил 609 млн руб прибыли по МСФО против убытка год назад

"Я ездил буквально на днях на Lada Vesta SW и получил от этого большое удовольствие. Очень красивая машина, хорошо сделана и хорошо ездит", - признался Моржаретто.

Он подчеркнул, что на внутреннем рынке "они будут королями" довольно долго, во всяком случае, если продолжится обновление модельного ряда.

"У них все будет хорошо, и это будет приятно", - сказал Моржаретто.

При этом перспективы "АвтоВАЗ" на внешнем рынке, по мнению автомобильного эксперта, являются спорным вопросом.

Борьба за рынки Европы – экономически не выгодна

По мнению президента ассоциации «Российские автомобильные дилеры» РОАД Олега Мосеева, "АвтоВАЗ" вынужден будет покинуть европейский рынок из-за новых экологических стандартов "Евро-5" и "Евро-6". Кроме того, несмотря на реализацию около двух тысяч автомобилей в Германии и открытие там точек продаж, борьба при таких объемах просто неэффективна с экономической точки зрения. "АвтоВАЗ" начал производство седана Lada Vesta Cross в Ижевске

Мосеев подчеркнул, что на международной арене "АвтоВАЗ" имеет шансы закрепиться как раз на таких рынках, как Тунис и другие подобные страны.

"Это – их целевые рынки, и там есть все шансы бороться. Южная Америка, Азия, Север Африки. Там и бренд знают, в принципе", - пояснил эксперт.

По его словам, российские полноприводные модели не этих рынках присутствуют и никогда не прекращали продаваться.

В России же "АвтоВАЗ" будет укреплять свои позиции, считает Мосеев. Модельный ряд концерна меняется, все новые модели пользуются спросом у покупателей, поэтому с ростом продаж новых машин экономическая ситуация на предприятии будет выправляться.

"АвтоВАЗ" – крупнейший производитель автомобилей в России. В марте 2018 года его продажи на отечественном рынке увеличились на 22,3% в годовом выражении и составили 30,7 тысячи машин.