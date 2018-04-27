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"Русал" назвал сомнительной информацию источников Рейтер и Блумберг о компании


Компании / Индустрия / Металлургия

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. "Русал" назвал сомнительной информацию анонимных источников агентств Рейтер и Блумберг о компании.

"В связи с публикацией агентствами Reuters и Bloomberg материалов о компании "Русал" на основе информации, полученной от анонимных источников сомнительного качества, пресс-служба "Русала" заявляет следующее. Подобные статьи, базирующиеся на дилетантских комментариях анонимных источников и сведениях, не имеющих общего с действительностью, наносят ущерб деловой репутации компании", - говорится в заявлении компании в Facebook FB. При этом "Русал" не уточняет, о каких именно публикациях идет речь.

"Вымысел подобных "источников" создает ложное представление о происходящем, в то время как компания в сложной ситуации сконцентрировала все ресурсы для поиска оптимальных решений в интересах клиентов, сотрудников, инвесторов и кредиторов. "Русал" сохраняет за собой право использовать все юридические меры для защиты своей репутации", - пишет компания.

В четверг Блумберг сообщил со ссылкой на источники, что Олег Дерипаска намерен сохранить контроль над "Русалом", несмотря на санкции США.

Кроме того, в среду агентство Блумберг, также со ссылкой на источники, сообщало, что швейцарский сырьевой трейдер Glencore, крупнейший покупатель алюминия "Русала", возобновляет закупки металла у российской компании после того, как Минфин США смягчил позицию по санкциям. В то же время источник РИА Новости на алюминиевом рынке эту информацию опроверг.

"Русал" в начале апреля попал под санкции США, после чего ряд его контрагентов объявили о пересмотре контрактов с компанией - австрало-британская Rio Tinto, швейцарский сырьевой трейдер Glencore, Norsk Hydro.

Однако 23 апреля Минфин США проинформировал о продлении до 23 октября периода, в течение которого американские граждане и компании в рамках санкций против "Русала" должны завершить все контракты и прекратить взаимодействие с компанией. Первоначальный срок был установлен до 5 июня. Кроме того, ведомство заявило, что США могут и вовсе снять санкции с "Русала", если Дерипаска откажется от контроля над компанией.

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