Чистая прибыль Sony за 2017-2018 фингод выросла почти в 7 раз

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль японского производителя электроники Sony Corporation, приходящаяся на акционеров компании, по итогам 2017-2018 финансового года (закончился 31 марта 2018 года) подскочила в 6,7 раза по сравнению с прошлым годом и составила 490,8 миллиарда иен (4,5 миллиарда долларов), говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль в пересчете на акцию составила 379,75 иены (3,5 доллара) против 56,89 иены (0,52 доллара) годом ранее. Операционная прибыль за год выросла в 2,5 раза - до 734,9 миллиарда иен (6,72 миллиарда долларов). Выручка при этом увеличилась на 12,4% - до 8,544 триллиона иен (78,1 миллиарда долларов).

По итогам четвертого квартала фингода компания зафиксировала чистый убыток в размере 16,8 миллиарда иен (154 миллионов долларов) против прибыли в 27,7 миллиарда иен (253,3 миллиона долларов) в аналогичном периоде прошлого года. Разводненный убыток на одну акцию составил 13,3 иены (0,12 доллара) против прибыли в 21,45 иены (0,19 доллара) за четвертый квартал годом ранее. Операционная прибыль составила 22,2 миллиарда иен (203 миллиона долларов), что в 4 раза ниже показателя годичной давности. Выручка компании при этом выросла на 2,5%, до 1,951 триллиона иен (17,8 миллиарда долларов).

В 2018-2019 финансовом году корпорация планирует получить выручку в 8,3 триллиона иен (75,9 миллиарда долларов), а операционную прибыль - в 670 миллиардов иен (6,1 миллиарда долларов). Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров компании, составит, по прогнозам, 480 миллиардов иен (4,4 миллиарда долларов).

Sony Corporation - одна из крупнейших в мире корпораций по производству потребительской электроники. Компания была основана в 1946 году. Штат сотрудников по всему миру составляет около 125 тысяч человек.