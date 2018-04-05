FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Чистая прибыль Daimler в I квартале снизилась на 11%


Компании / Индустрия / Машиностроение

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль немецкого автомобильного концерна Daimler по итогам первого квартала 2018 года сократилась на 11% в годовом выражении, достигнув значения в 2,354 миллиарда евро, следует из отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 2,12 евро против 2,39 евро за аналогичный период годом ранее. Выручка Daimler выросла на 3%, достигнув 39,785 миллиарда евро.

В первом квартале Daimler продала 806,9 тысячи автомобилей по всему миру (рост на 7%), в том числе продажи автомобилей марки Mercedes-Benz составили 594,3 тысячи единиц (рост на 5%).

По итогам 2018 года ожидается небольшой рост продаж, выручки и EBIT на фоне прогнозируемого роста спроса на автомобили в мире на 2%. Daimler также прогнозирует небольшой рост и на российском авторынке.

Daimler AG - один из крупнейших мировых автоконцернов, которому, в частности, принадлежит 15% акций российского "Камаза" KMAZ. Был образован в 1883 году, в 1926 году компания стала акционерным обществом Daimler-Benz. В 1998 году в результате слияния с американской автомобильной корпорацией Chrysler была образована компания Daimler Chrysler AG. В 2007 году автомобильный гигант был вновь переименован в Daimler.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ