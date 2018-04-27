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Экс-глава "Почты" Страшнов с 1 июля станет топ-менеджером "Еврохима"


Компании / Индустрия / Химпром

МОСКВА, 27 апр - ПРАЙМ. Экс-глава "Почты России" Дмитрий Страшнов назначен главным исполнительным директором "Еврохима", говорится в сообщении компании.

На этом посту он сменит Дмитрия Стрежнева, который останется в совете директоров группы.

"EuroChem Group AG, один из ведущих производителей минеральных удобрений в мире, сообщает о назначении Дмитрия Страшнова на должность главного исполнительного директора группы с 1 июля 2018 года", - говорится в сообщении.

Холдинг "Еврохим" основан в 2001 году. Его предприятия производят преимущественно азотные и фосфорные удобрения. Компания AIM Capital Андрея Мельниченко владеет 90% уставного капитала EuroChem Group AG (материнская компания группы), остальные 10% принадлежат Стрежневу.

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