Правкомиссия одобрила смену иностранного стратега в ТМХ - им станет Siemens вместо Alstom

ГОРКИ, 28 апр - ПРАЙМ. Правительственная комиссия по иностранным инвестициям в стратегические отрасли под председательством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева одобрила смену иностранного стратегического инвестора в "Трансмашхолдинге" - вместо Alstom эту роль возьмет на себя Siemens в рамках объединения железнодорожных активов этих компаний, заявил журналистам глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев.

"Сделка касается компании Siemens - компания приобретает (долю – ред.) в таких важных заводах-стратегах, как Тверской вагоностроительный завод, Брянский машиностроительный завод, Коломенский завод (входят в "Трансмашхолдинг", где у Alstom 33% - ред.), где делается огромное количество наших локомотивов, тепловозов. Компания Siemens приобретает акции компании Alstom и замещает их в качестве миноритарных акционеров, которые имеют блокирующий пакет. То есть в конечном итоге вместо компании Alstom будет работать с этими заводами немецкая компания Siemens. Это ходатайство было поддержано правительственной комиссией", - сказал Артемьев по итогам заседания комиссии в субботу.

В сентябре прошлого года Alstom и Siemens объявили об объединении железнодорожных активов. По условиям меморандума, подразделение Siemens Mobility перейдет к Alstom, при этом немецкий конгломерат будет владеть 50% в Alstom.

Артемьев после этого заявил, что ФАС будет "очень серьезно" изучать сделку по объединению железнодорожных активов этих компаний в России.