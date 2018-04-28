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СМИ: США могут продлить для ряда стран отсрочку пошлин на импорт металлов после 1 мая


Компании / Индустрия / Экономика / Металлургия

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Администрация президента США Дональда Трампа может продлить после 1 мая отсрочку импортных пошлин на сталь и алюминий для ряда стран, в частности, для Канады и Мексики, пишет телеканал CNBC со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

США в конце марта ввели пошлины на импорт стали и алюминия в размере 25% и 10% соответственно. Как заявил Трамп, пошлины вводятся на длительное время. При этом для Аргентины, Австралии, Бразилии, Канады, Мексики, Южной Кореи и стран Евросоюза Белый дом приостановил действие этих пошлин до 1 мая. До этой даты США и эти страны ведут переговоры, после чего Соединенные Штаты могут продлить отсрочку в зависимости от результатов дискуссии.

"Сроки продления могут различаться для каждой страны в зависимости от достигнутого в переговорах прогресса по этому и другим торговым вопросам", - приводит телеканал слова источника, знакомого с ходом переговоров.

Например, сообщил источник, приостановка действия пошлин может быть продлена в отношении Канады и Мексики. В отношении Бразилии, Австралии и Аргентины неизвестно, на какой стадии находятся переговоры.

Что касается Южной Кореи, то эти пошлины для нее будут отменены на постоянной основе, поскольку страна согласилась на квоты в рамках нового торгового соглашения, сообщает телеканал.

Администрация президента США также поинтересовалась у других стран, на какие квоты они могли бы согласиться. "Квоты являются одним из главных пунктов переговоров с каждой страной из списка тех, для кого действие тарифов приостановлено", - цитирует телеканал источника.

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