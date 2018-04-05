Чистая прибыль "ВСМПО-Ависма" по МСФО в 2017 году упала вдвое

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль корпорации "ВСМПО-Ависма" по МСФО в 2017 году упала в два раза по сравнению с 2016 годом и составила 12,8 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период сократилась на 1,6%, до уровня в 87,98 миллиарда рублей. Валовая прибыль снизилась на 26%, составив 32,2 миллиарда рублей. Прибыль от операционной деятельности упала в 1,6 раза, до 17,5 миллиарда рублей.

Себестоимость продаж выросла на 21,4% и составила 55,8 миллиарда рублей. Коммерческие расходы снизились на 7,3%, составив 2,05 миллиарда рублей. Расход по налогу на прибыль составил 4,883 миллиарда рублей, увеличившись на 4,1%.

Долгосрочные обязательства компании выросли в 1,6 раза, до уровня в 96,6 миллиарда рублей, краткосрочные — упали на 27,1%, до 27,1 миллиарда рублей.

Корпорация "ВСМПО-Ависма" VSMO является крупнейшим мировым производителем титановой продукции, предназначенной, в основном, для аэрокосмической промышленности. Предприятие — первый поставщик титана для Airbus Industrie и второй — для Boeing. "Ростеху" принадлежит 25% плюс одна акция корпорации, "Экспотрейд" (подконтрольна менеджменту ВСМПО) владеет 65,27% акций.