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Чистая прибыль группы "ГАЗ" по МСФО в 2017 г выросла в 3,3 раза


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 28 апр - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "ГАЗ" GAZA по МСФО в 2017 году выросла в 3,3 раза по сравнению с 2016 годом и составила 3,5 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

Выручка за отчетный период увеличилась на 9,6%, до уровня в 164,6 миллиарда рублей.

ПАО "ГАЗ" является основным юридическим лицом "Группы ГАЗ", которая через корпорацию "Русский машины" входит в диверсифицированный промышленный холдинг "Базовый элемент" Олега Дерипаски. Компания занимается производством легких коммерческих, коммерческих, среднетоннажных и тяжелых грузовых автомобилей и автобусов.

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