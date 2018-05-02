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Движение поездов в Армении приостановлено до полного снятия блокады путей


Компании / Индустрия / Транспорт

ЕРЕВАН, 2 мая - ПРАЙМ. ЗАО "Южно-Кавказская железная дорога" (100% "дочка" РЖД) временно прекращает движение поездов в связи с перекрытием железнодорожных переездов протестующими в Армении, сообщили в пресс-службе ЮКЖД.

Ранее в среду сторонники оппозиционного депутата Никола Пашиняна, которого накануне парламент Армении не избрал премьером страны, начали блокировать по всей республике улицы, дороги, автотрассы и мосты.

"В связи с массовым закрытием гражданами железнодорожных переездов, ЗАО "ЮКЖД" по согласованию с министерством транспорта, связи и ИТ Армении временно прекращает осуществление пассажирских перевозок в пригородном сообщении и грузоперевозок на период блокировки путей", - говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В пресс-службе отметили, что приоритетом для ЮКЖД является безопасность граждан, пассажиров и грузов, гарантирование которой в полном объеме невозможно в условиях несанкционированных перекрытий путей и вмешательства в работу железнодорожного транспорта.

"Движение поездов приостановлено в том числе для обеспечения безопасности перекрывших железнодорожные пути граждан, ведь тормозной путь пассажирского состава при экстренном торможении составляет не менее 800, а грузового – не менее 1000 метров", - отмечается в сообщении.

В компании призвали протестующих не препятствовать естественной работе железнодорожного транспорта Армении, соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в управление ЮКЖД согласно подписанному в феврале 2008 года концессионному договору. Срок управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет.

Во вторник национальное собрание Армении не смогло избрать лидера протестного движения Никола Пашиняна на должность главы правительства. За него проголосовали 45 депутатов при необходимых 53. Согласно закону, через неделю парламент попытается вновь избрать премьера. В противном случае законодательный орган будет автоматически распущен.

Акции против избрания экс-президента Сержа Саргсяна премьером Армении начались 13 апреля. Оппозиция обвиняет Саргсяна, который дважды избирался на пост президента, в неэффективном управлении и ухудшении экономической ситуации в стране; 17 апреля оппозиция объявила о начале "бархатной революции". Несмотря на протесты, парламент Армении в тот же день избрал Саргсяна главой кабмина. Менее чем через неделю, 23 апреля, Саргсян подал в отставку на фоне продолжающихся акций протеста. Ранее вступили в силу изменения в конституцию Армении, согласно которым самыми широкими полномочиями будет обладать премьер.

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