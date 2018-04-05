"Уралкалий" сообщил о появлении новой воронки на руднике "Соликамск-2"

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. "Уралкалий" URKA, один из крупнейших производителей хлористого калия в мире, сообщил о появлении новой воронки на руднике "Соликамск-2"; влияния на деятельность рудоуправлений производителя это событие не оказало, говорится в сообщении компании.

"Уралкалий" информирует о текущей ситуации на руднике "Соликамск-2". 2 мая 2018 года зафиксировано образование новой воронки в пределах огороженной опасной зоны в 56 метрах к северо-западу от воронки, выявленной 18 ноября 2014 года. Размеры новой воронки составляют 25-32 метров", - говорится в сообщении.

Возможное образование такой воронки в опасной зоне, отмечает компания, ранее было определено представителями научно-исследовательских организаций, совместно с сотрудниками "Уралкалия".

"Данная ситуация не оказала негативного влияния ни на деятельность рудоуправления "Соликамск-2", ни других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме", - подчеркивает производитель. После оценки характера образования воронки "Уралкалий" приступит к реализации плана мероприятий по минимизации последствий случившегося.

"Уралкалий" 18 ноября 2014 года остановил работу рудника "Соликамск-2" из-за притока рассола (смеси калийной соли и воды). Чуть позднее в 3,5 километра от шахты, на территории дачного поселка, сотрудники компании обнаружили провал грунта размерами 30 на 40 метров. По состоянию на 3 мая 2018 года размеры основной воронки составляли 152 на 183 метра.