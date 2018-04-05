FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

"Уралкалий" сообщил о появлении новой воронки на руднике "Соликамск-2"


Компании / Индустрия / Экономика / Химпром

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. "Уралкалий" URKA, один из крупнейших производителей хлористого калия в мире, сообщил о появлении новой воронки на руднике "Соликамск-2"; влияния на деятельность рудоуправлений производителя это событие не оказало, говорится в сообщении компании.

"Уралкалий" информирует о текущей ситуации на руднике "Соликамск-2". 2 мая 2018 года зафиксировано образование новой воронки в пределах огороженной опасной зоны в 56 метрах к северо-западу от воронки, выявленной 18 ноября 2014 года. Размеры новой воронки составляют 25-32 метров", - говорится в сообщении.

Возможное образование такой воронки в опасной зоне, отмечает компания, ранее было определено представителями научно-исследовательских организаций, совместно с сотрудниками "Уралкалия".

"Данная ситуация не оказала негативного влияния ни на деятельность рудоуправления "Соликамск-2", ни других рудоуправлений, которые продолжают работу в штатном режиме", - подчеркивает производитель. После оценки характера образования воронки "Уралкалий" приступит к реализации плана мероприятий по минимизации последствий случившегося.

"Уралкалий" 18 ноября 2014 года остановил работу рудника "Соликамск-2" из-за притока рассола (смеси калийной соли и воды). Чуть позднее в 3,5 километра от шахты, на территории дачного поселка, сотрудники компании обнаружили провал грунта размерами 30 на 40 метров. По состоянию на 3 мая 2018 года размеры основной воронки составляли 152 на 183 метра.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ