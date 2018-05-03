FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

IATA: Объем пассажирских авиаперевозок в мире в марте ускорил рост до 9,5%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Рост объема мировых пассажирских авиаперевозок в марте ускорился в годовом выражении до 9,5% с показателя февраля в 7,6%, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Рост показателя за март стал максимальным за последний год, отмечается в релизе. При этом все регионы, кроме Ближнего Востока, продемонстрировали рекордные коэффициенты загрузки.

По данным IATA, наибольший рост показателя вновь зафиксирован в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) - 12%. На Ближнем Востоке рост составил 10,6%, в Европе - 9,5%, в странах Латинской Америки - 8,5%. Наименьший рост зафиксирован в странах Северной Америки (6,3%) и Африки (6,1%).

Кроме того, в марте вновь ускорился рост объема международных пассажирских авиаперевозок - до 10,6% с 7,2% в феврале. Во всех регионах при этом был зафиксирован рост, близкий к 10% и выше, больше всего международный трафик вырос в странах Латинской Америки (на 11,8%) и в АТР (на 11,6%). Рост внутренних пассажирских авиаперевозок составил в марте в годовом выражении 7,8%, что ниже показателя февраля в 8,2%.

По данным Росавиации, объем пассажирских авиаперевозок в России в марте вырос на 13,7% в годовом выражении. В том числе объем международных пассажирских авиаперевозок компаниями РФ увеличился на 16,7%, внутренних перевозок - на 9,6%.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ