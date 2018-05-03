Илон Маск провел пресс-конференцию в борьбе с "занудными вопросами"

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. На конференции после публикации квартальных результатов Илон Маск жаждал обсудить будущее Tesla Inc.: самоуправляемые автомобили, новый кроссовер с электродвигателем, открытие завода в Китае.

Ему вовсе не хотелось говорить о финансовом положении компании, которая за 1-й квартал потратила около 1 млрд долларов, но так и не смогла достичь своих же целей по производству седана Model 3, сообщает Dow Jones.

Генеральные директора публичных корпораций обычно, сжав зубы, дипломатично уклоняются от обсуждения острых тем, однако Маск известен тем, что не признает устоев. Он осадил двух аналитиков, задавших вопросы о бронировании Model 3 и потребностях Tesla в капитале, и заявил, что не станет тратить время на их "идиотские занудные вопросы".

После того как Маск отказался отвечать на вопросы, акции Tesla за 20 минут просели более чем на 5%.

Своей самоуверенностью и попытками спасти мир, преобразив транспортную индустрию, Маск завоевал массу поклонников. По капитализации Tesla теперь близка к традиционным и гораздо более крупным автопроизводителям, General Motors Co. и Ford Motor Co., которые часто скептически отзываются о целях Маска, называя их чрезмерно амбициозными.

Однако динамика акций Tesla показывает, что терпение некоторых инвесторов иссякло.

Маск бушевал около получаса после того, как Тони Сакконаги из Sanford C. Bernstein & Co. спросил, когда Tesla планирует достичь 25%-ной валовой маржи при производстве Model 3. Вопрос был связан с тем, что срок, заявленный компанией всего лишь в прошлом квартале, по всей видимости, отодвигается на шесть или девять месяцев.

Финансовый директор Дипак Ахуджа пояснил, что задержка отчасти связана с возросшими затратами на оплату труда и ослаблением доллара. Маск перебил его и заявил, что валовая маржа отстает от целевого показателя на 3–5 процентных пункта и эта разница будет преодолена за три–шесть месяцев.

"Не делайте из этого трагедию национального масштаба", – огрызнулся он.

Затем Сакконаги, который в прошлом месяце поставил под сомнение способность Tesla автоматизировать производство, перешел к инвестиционным планам компании. Ранее Tesla заявляла, что расходы в этом году должны приблизительно совпасть с прошлогодними 3,4 млрд долларов. Однако в среду компания сообщила, что сократит их до менее чем 3 млрд долларов, чтобы облегчить ситуацию с ликвидностью.

Маск резко оборвал Сакконаги, когда тот задавал вопрос о том, каковы же точные потребности Tesla в капитале.

"Что за идиотские занудные вопросы! Едем дальше", – воскликнул Маск и повернулся к ведущему за следующим вопросом.

Джозеф Спак из RBC Capital Markets спросил, сколько человек из тех, кто забронировал Model 3, уже откликнулись на приглашение о выборе конфигурации автомобиля.

Маск молчал примерно 15 секунд.

"Вы меня извините, но мы переключимся на YouTube. Такие скучные вопросы, просто тошно", – наконец сказал Маск и попросил ведущего, перейти к вопросам инвестора Tesla Галилео Рассела. На его YouTube-канале HyperChange TV появилось видео "Почему я сегодня купил акции Tesla по 255 долларов".

Обычно места на пресс-конференции резервируют для аналитиков, но Рассел призывал дать и ему право задать вопрос. В итоге он общался с Маском более 20 минут. Он задал около десятка вопросов, в том числе поинтересовался, когда Tesla создаст собственный парк самоуправляемых автомобилей.

Маск счел этот вопрос интересным и поблагодарил Рассела.

Аналитик Piper Jaffray Александр Поттер после пресс-конференции написал инвесторам, что руководство Tesla "явно устало от придирок" на тему заказов Model 3, задержек в производстве и потребности в капитале.

В начале пресс-конференции, которая проходила после окончания биржевых торгов в США, акции Tesla теряли менее 1%. Первые 10 минут Маск посвятил описанию сложностей, с которыми компания столкнулась в наращивании производства, в частности посетовал на то, что у роботов не получается накрывать аккумуляторы кожухами из стеклопластика.

Затем аналитики стали засыпать Маска и Ахуджу каверзными вопросами о задержках в производстве Model 3. Маск распорядился, чтобы завод работал 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и к концу 2-го квартала вышел на производство 5000 седанов в неделю.

Аналитик Barclays Брайан Джонсон озвучил свои расчеты, согласно которым с конвейера Tesla сходит по одной машине в две минуты, тогда как отраслевой стандарт – одна машина в минуту. Джонсон поставил под сомнение февральское заявление Маска о том, что темпы производства на его заводе будут выше, чем в среднем по отрасли. По словам аналитика, складывается ощущение, что на производстве "едва волочат ноги".

Позднее Маск вновь поблагодарил Рассела за вопросы, которые касались в том числе будущего автомобиля Model Y.

"Вот о чем нужно спрашивать", – подчеркнул он.