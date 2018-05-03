Группа IKEA планирует сократить 150 рабочих мест в Европе

СТОКГОЛЬМ, 3 мая - ПРАЙМ. Руководство мебельной группы IKEA планирует сократить 150 рабочих мест в Швеции, Нидерландах и Бельгии, говорится в сообщении для прессы концерна IKEA.

"Концерн IKEA инициировал реорганизацию глобальных функций. Результатом этого процесса является планирование сокращения 150 рабочих мест в Швеции, Нидерландах и Бельгии", - отмечается в сообщении.

Как поясняет шведская деловая газета Dagens industri, больше всего мест - 110 - будет сокращено в Швеции.

"Подобного массового сокращения в шведской IKEA раньше никогда не было", - написала газета, комментируя решение.

"Речь идет об изменении фокуса последних 74 лет с одного канала продаж на многоканальную бизнес-модель", - сказал один из руководителей группы IKEA Тольга Ончу, слова которого процитировало издание.

Он подчеркнул, что концерн намерен развивать контакты со своими потребителями не только продажами в традиционных универмагах, но и расширением электронных услуг, созданием других форм своих магазинов.

В Швеции в рамках IKEA занято 11 500 человек, из которых 7 500 связаны с непосредственной работой в магазинах концерна.

Группа IKEA является самым крупным франчайзингом концепции IKEA, владеет и управляет 362 универмагами IKEA в 29 странах.