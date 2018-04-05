FacebookTwitterVkontakteRSS
Продукты прайм
  • ПРАЙМ-Бизнес
    Главная новостная лента агентства ПРАЙМ. Все значимые экономические новости в режиме реального времени.
    Авторизация
  • Отраслевые ленты
    Специализированные ленты новостей по золотодобывающей отрасли, металлургии, транспорту и сельскому хозяйству.
    Авторизация
  • Бюллетени
    Периодические издания о страховом рынке, металлах, платежных картах и не только.
  • Издания Банка России
    Агентство ПРАЙМ является издателем и распространителем «Вестника Банка России» и «Статистического бюллетеня Банка России».
  • Ленты DowJones
    Круглосуточные переводные ленты новостей по международному валютному, фондовому и товарно-сырьевому рынкам.
    Авторизация
  • PRIME IN ENGLISH
    Новостные ленты, периодические издания и бюллетени для англоязычных пользователей.
    Авторизация
  • Подписка
    Подписка на информационные продукты и услуги агентства ПРАЙМ.
  • ПРАЙМ Золото
    Информационно-аналитический интернет-ресурс для профессионалов золотодобывающей отрасли.
    Авторизация
  • Размещение рекламы
    Широкие возможности по размещению рекламы на ресурсах агентства ПРАЙМ.
  • Доступ к PR Newswire
    Публикация пресс-релизов через крупнейшую международную сеть PR Newswire.
  • Интернет-магазин
    В интернет-магазине ПРАЙМ можно подписаться на новостные потоки и получить доступ к котировальной информации.
  • Справки Creditreform
    Проверка надежности зарубежных бизнес-партнеров.

Поиск по уникальному архиву агентства ПРАЙМ

ГлавноеВсе новости

Все главные новости

Мнения аналитиков

Все мнения

Совет директоров Sollers рекомендовал не выплачивать дивиденды по итогам 2017 г


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 3 мая - ПРАЙМ. Совет директоров Sollers рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2017 года, следует из материалов компании.

"Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО "Соллерс" SVAV по итогам 2017 года прибыль не распределять и дивиденды не выплачивать", - говорится в решениях.

Последний раз компания выплачивала дивиденды на основании хороших консолидированных финансовых результатов за 2013 год, сообщается на сайте Sollers. Тогда дивиденды составили 52,52 рубля на акцию (в общей сумме - 1,8 миллиарда рублей).

Группа Sollers объединяет собственные производственные активы — "Sollers — Дальний Восток", Ульяновский автозавод (УАЗ), Заволжский моторный завод ZMZN(ЗМЗ) — и СП с компаниями Ford F, Mitsui, Isuzu, Mazda. Основной акционер Sollers — генеральный директор компании Вадим Швецов. Акции компании торгуются на Московской бирже.

Версия для печати
ПРАВИЛА ЦИТИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ