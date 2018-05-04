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Кабмин РФ утвердил стратегию развития автопрома до 2025 г


Компании / Индустрия / Машиностроение

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило стратегию развития автомобильной промышленности до 2025 года, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Подписанным распоряжением утверждена стратегия развития автомобильной промышленности Российской Федерации на период до 2025 года. Стратегия разработана в соответствии с поручением президента России по результатам проверки эффективности мер по ускорению процессов импортозамещения в автомобильной промышленности", - говорится в справке к документу.

Так, основными целями стратегии являются удовлетворение российскими производителями 80-90% внутреннего спроса на современную автомобильную технику, рост экспорта автомобильной техники и компонентов, наращивание технологических компетенций национальных производителей автомобильной техники и комплектующих, а также выведение на рынок продуктов с принципиально новыми свойствами в области электродвижения, автономного вождения, подключенного автотранспорта, газомоторной техники.

В качестве одного из ключевых механизмов наращивания производственного и научного потенциала предусмотрено создание технологических консорциумов, которые будут консолидировать усилия государства, автопроизводителей, информационно-телекоммуникационных компаний, научных, инжиниринговых и общественных организаций в целях освоения новых технологий и выведения на рынок продукции с новыми свойствами.

"Реализация стратегии позволит, в частности, обеспечить обновление российского парка автотранспортных средств всех типов и появление новой линейки продуктов с высокими темпами роста продаж (40–50% в год для электромобилей и беспилотных транспортных средств); рост инвестиций в развитие производства автомобилей и производства автомобильных компонентов на территории России", - отмечает кабмин.

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