Чистая прибыль BASF в I квартале сократилась на 2%

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль крупнейшего в мире химического концерна BASF SE в первом квартале 2018 года уменьшилась на 2%, до 1,679 миллиарда евро по сравнению с показателем годичной давности, свидетельствуют данные финансовой отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию по итогам отчетного периода опустилась до 1,83 с 1,86 евро годом ранее. Выручка компании за январь-март уменьшилась на 1%, до 16,646 миллиарда евро.

Чистый долг компании по состоянию на 31 марта составил 10,482 миллиарда евро, что на 30% ниже показателя годичной давности. BASF также прогнозирует, что рост продаж в текущем году составит 1–5%.

Немецкая BASF производит химикаты, пластмассы, продукты тонкой химии, а также продукцию для сельского хозяйства. Концерн владеет 100% акций в немецкой нефтегазовой компании Wintershall, которая участвует в проекте "Северный поток" и имеет еще ряд совместных проектов с "Газпромом", а также с "Лукойлом".

В начале декабря 2017 года немецкая BASF и LetterOne Фридмана объявили о подписании протокола о намерениях, предусматривающего слияние дочерних предприятий — Wintershall и DEA. Совместное предприятие будет работать под названием Wintershall DEA. Закрытие сделки ожидается в третьем квартале 2018 года. Предполагается, что на первоначальном этапе 67% акций Wintershall DEA будут принадлежать BASF, 33% - LetterOne.