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Чистый убыток Air France-KLM за I квартал 2018 г вырос в 1,9 раза


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Французская авиакомпания Air France-KLM по итогам первого квартала 2018 года зафиксировала чистый убыток в размере 269 миллионов евро, что в 1,88 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года, следует из отчетности компании.

Разводненный убыток на акцию составил 0,54 евро против убытка в 0,71 евро годом ранее. Выручка при этом увеличилась на 1,8% - до 5,806 миллиарда евро. Объем пассажирских перевозок увеличился на 5,2% - до 22,014 миллионов человек.

Air France отмечает, что на результаты компании повлияли забастовки работников, проведенные в феврале и марте. В дни забастовок авиакомпания выполняла примерно 75% от штатной лётной программы. Компания ожидает, что издержки, связанные с забастовками, в 2018 году составят около 300 миллионов евро, что отразится на показателях деятельности.

Авиакомпания Air France была образована 7 октября 1933 года. Она базируется в международном аэропорту имени Шарля де Голля. В 2004 году Air France объединилась с голландской авиакомпанией KLM. Штаб-квартира объединенной фирмы находится в Париже.

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