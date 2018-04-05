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Набсовет "Алросы" одобрил покупку огранщика алмазов ПО "Кристалл"


Компании / Индустрия / Металлургия
  • *Бриллианты
    © fotolia.com, fox17

МОСКВА, 4 мая  - ПРАЙМ. Наблюдательный совет "Алросы" ALRS одобрил вопрос об интеграции с ПО "Кристалл" (Смоленск, крупнейший в РФ производитель бриллиантов), следует из сообщения компании.

Согласно решению покупка 100% находящихся в федеральной собственности акций ПО "Кристалл" признана целесообразной. Гендиректору "Алросы" Сергею Иванову поручено подготовить предложения к техническому заданию на проведение оценки стоимости акций "Кристалла" и направить их в Росимущество и Минфин. Иванов также должен не позднее декабря 2018 года вынести на рассмотрение набсовета "Алросы" стратегию развития филиала "Бриллианты Алроса" с учетом решений в отношении ПО "Кристалл", принятых к этому моменту.

Ранее в пресс-службе алмазодобытчика поясняли, что вопрос об интеграции выносился для обсуждения с целью оценки ее целесообразности и перспектив, рассмотрения возможных вариантов интеграции, включая вопросы, касающиеся потенциальной системы распределения сырья и управления продажами. При этом менеджмент компании высоко оценивает производственный потенциал ПО "Кристалл".

Производственное объединение "Кристалл" было основано в 1963 году. Предприятие специализируется на массовом производстве бриллиантов класса премиум, или Triple Excellent. Ассортимент производимой продукции включает бриллианты полного спектра качественно-цветовых характеристик, размеров и массы. Сбытовая сеть "Кристалла" представлена в Антверпене, Гонконге, Нью-Йорке и Дубае.

В марте замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что Минфин рассматривает приватизацию 100% завода "Кристалл". Средства от приватизации должны пойти в государственный бюджет.

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