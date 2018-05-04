Чистая прибыль ОВК по РСБУ в I квартале упала в 1,9 раза

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль НПК "Объединенная вагонная компания" (ОВК) по РСБУ в первом квартале 2018 года снизилась в 1,9 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года и составила 35,441 миллиона рублей, следует из отчета компании.

Выручка компании за отчетный период снизилась на 24,4% - до 165,041 миллиона рулей.

НПК "Объединенная вагонная компания", созданная в 2012 году, является интегрированным железнодорожным холдингом в сфере производства, транспортных услуг и оперативного лизинга, инжиниринга и сервисного обслуживания грузовых вагонов нового поколения.