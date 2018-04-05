Рынок золота на Московской бирже в январе-апреле снизился на 23,6%

МОСКВА, 4 мая - ПРАЙМ. Физический объем сделок с золотом на Московской бирже по итогам января-апреля 2018 года снизился на 23,57% в сравнении с аналогичным периодом годом ранее - до 10,7 тонны, по серебру – вырос в 12 раз до 3,585 тонны против 302 килограммов в январе-апреле прошлого года, сообщает Московская биржа MOEX.

В денежном выражении на Московской бирже в январе-апреле 2018 года заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму более 27 миллиардов рублей против 34,6 миллиарда рублей в январе-апреле 2017 года. Только в апреле было заключено сделок на 7,3 миллиарда рублей, в том числе объем торгов золотом на 2,7 тонны и 904,8 килограмма серебром (на 29,9 миллиона рублей).

Как сообщалось, на Московской бирже в 2017 году было заключено сделок с золотом и серебром на общую сумму более 115,7 миллиарда рублей. В 2016 году - на сумму более 124,8 миллиарда рублей.

Поставочные торги драгоценным металлами были запущены на Московской бирже в октябре 2013 года. Поставка золота и серебра по результатам биржевых торгов осуществляется по счетам участников в драгоценных металлах, открытым в НКО НКЦ (АО), выступающей в роли центрального контрагента, клиринговой и расчетной организации на рынке, а также осуществляющей неторговые операции с участниками по приему-выдаче слитков драгоценных металлов в биржевом хранилище.

Участниками биржевого рынка золота и серебра являются на сегодняшний день 63 организации: 48 банков, 13 профучастников рынка ценных бумаг (брокерские компании и их клиенты), а также Банк России, который с ноября 2017 года наряду с покупкой золота на внебиржевом рынке выставляет заявки на покупку золота на торгах Московской биржи.