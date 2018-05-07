Продажи Volkswagen в РФ в I квартале выросли на 20%

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Продажи автомобилей немецкого концерна Volkswagen в первом квартале 2018 года в России увеличились на 20,1% в годовом выражении, до 30,2 тысячи штук, говорится в релизе компании.

"За период с начала года продажи марки увеличились на 20,1% и составили 30199 автомобилей (январь-апрель 2017 года – 25152 автомобиля)", - говорится в сообщении.

Кроме того, в апреле продажи Volkswagen в России выросли на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 8,905 тысячи автомобилей. В частности, продажи автомобилей Volkswagen Tiguan калужской сборки в апреле выросли на 44,8%, до 2,921 тысячи. Также среди лидеров продаж – Volkswagen Polo. В прошлом месяце клиентам было передано 4,882 тысячи автомобилей этой модели.

Также отмечается, что клиенты все чаще делают выбор в пользу моделей Volkswagen сегмента SUV. Так, за первый месяц продаж было реализовано 156 автомобилей Volkswagen Teramont.

Ранее, в апреле, компания сообщала, что мировые продажи концерна в первом квартале 2018 года увеличились на 6,1% в годовом выражении, до 2,77 миллиона штук.

Концерн Volkswagen является крупнейшим автопроизводителем в Европе, он объединяет марки Volkswagen, Audi, Skoda и Seat. В подразделение корпорации по производству автомобилей класса "люкс" входят известные бренды Lamborghini, Bentley и Bugatti. Компания также выпускает грузовой транспорт через подразделения Volkswagen Commercial Vehicles и Scania.