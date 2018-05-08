"Ростех" и Газпромбанк станут совладельцами интернет-холдинга Усманова‍

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Оператор сотовой связи "Мегафон", госкорпорация "Ростех", Газпромбанк и USM Holdings создают совместную компанию, которая будет специализироваться на сфере цифровой экономики. Как узнала газета "Коммерсант" у знакомых с ходом сделки источников, новая структура получила название "МФ технологии" (МФТ).

Отмечается, что "Мегафон" вложит в МФТ часть своего пакета акций в интернет-компании Mail.ru Group (основной владелец - Алишер Усманов).Это пакет в 11,5 млн акций класса А - 5,23% экономической и 58,87% голосующей доли в Mail.ru Group. Поясняется, что взамен "дочка "Мегафона" - Lefbord Investments Ltd - получит долю в 45% МФТ.

Стоимость МФТ составит $450 млн, сообщили источники.

Газпромбанк купит в новой компании 35%, цена сделки - $157,5 млн. Госкорпорация "Ростех" - 11% за $49,5 млн. USM станет владельцем 9% компании, это обойдется ей в $40,5 млн.

Сделка выстроена по аналогии с выкупом "Мегафоном" 15,2% акций у Mail.ru Group у USM в 2016 году. Новое предложение предполагает премию к рыночной цене в размере 29%. Сотовый оператор по итогам закрытия сделки получит $247,5 млн. Продавать оставшиеся у "Мегафона" 10% Mail.ru Group оператор не планирует, пояснили собеседники.