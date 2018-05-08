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Чистая прибыль Deutsche Post DHL в I квартале сократилась на 5,2%


Компании / Индустрия

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль одной из крупнейших в мире почтовых компаний, немецкой Deutsche Post DHL, снизилась в первом квартале 2018 года на 5,2% по отношению к показателю квартала годом ранее, до 600 миллионов евро, говорится в отчетности компании.

Разводненная прибыль на акцию в отчетном периоде составила 0,48 евро против прибыли в 0,51 евро за первые три месяца 2017 года. Выручка Deutsche Post при этом сократилась на 0,9% - до 14,749 миллиарда евро.

По сообщению компании, незначительное снижение выручки связано с колебаниями валютных курсов. При этом Deutsche Post отметила заметное увеличение выручки от деятельности в Европе (на 9,5%) и Северной и Южной Америке (на 4,2%).

Deutsche Post со штаб-квартирой в Бонне входит в число крупнейших почтовых предприятий мира. DHL - международная логистическая компания. Основным акционером обеих компаний является Deutsche Post DHL. Число сотрудников группы компаний составляет по итогам 2017 года более 519,5 тысячи человек.

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