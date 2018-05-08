Чистая прибыль ММК по МСФО в I квартале выросла на 15,8%

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль группы "Магнитогорский металлургический комбинат" (ММК) по МСФО в первом квартале 2018 года выросла на 15,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 279 миллионов долларов, сообщила компания.

Выручка выросла на 23,8%, до 2,055 миллиарда долларов. Отмечается, что рост выручки за первый квартал связан с сохранением объемов реализации товарной продукции на фоне улучшения структуры сортамента и роста цен.

Показатель EBITDA за отчетный период составил 560 миллионов долларов, увеличившись на 23,9% в годовом выражении.



