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Продажи Skoda в РФ в апреле выросли на 17,8%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 8 мая - ПРАЙМ. Продажи автомобилей Skoda в России в апреле выросли на 17,8% в годовом выражении, до 6,3 тысячи штук, говорится в сообщении Skoda Auto Россия.

"Продажи марки в апреле увеличились на 17,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 6,331 тысячи автомобилей (апрель 2017 года - 5,374 тысячи единиц). Положительную динамику показали все модели чешского бренда", - отмечается в сообщении компании.

В апреле драйвером продаж на российском рынке стал городской лифтбек Skoda Rapid - ключи от автомобиля были переданы 2,926 тысячам покупателей, что соответствует росту на 12,9%, владельцами Skoda Octavia в прошлом месяце стали 2,241 тысячи клиентов, превысив результат прошлого года на 3,1%, внедорожник Skoda Kodiaq набирает обороты - в апреле было продано 482 машины, флагман чешской компании Skoda Superb разошелся тиражом 160 экземпляров, сообщает Skoda.

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