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Суд взыскал с корейской KAI $6,1 млн за российскую "начинку" для авиатренажеров


Компании / Индустрия

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы по иску Пензенского конструкторского бюро моделирования (ПКБМ) взыскал с южнокорейской компании Korea Aerospace Industries (KAI) более 6,1 миллиона долларов убытков, причиненных незаконным использованием программного обеспечения истца при изготовлении авиатренажеров, следует из резолютивной части решения суда.

Суд первой инстанции удовлетворил иск частично. ПКБМ требовало взыскать солидарно с KAI и второго соответчика – южнокорейской Doosan Infracore – более 49,7 миллиона долларов. Кроме того, истец просил запретить использовать его программное обеспечение в тренажерах самолета КТ-1, предназначенных для обучения летчиков ВВС Южной Кореи. В этой части суд исковые требования отклонил.

Учебно-тренировочный самолет КТ-1, запущенный в серийное производство KAI в 1999 году, стал первым самолетом южнокорейских авиаконструкторов. Тренажеры-симуляторы для обучения полетам на КТ-1 первоначально изготавливала Doosan Infracore, а программы для них по договорам 1994-1998 годов написали сотрудники ПКБМ.

По условиям договоров, ПКБМ не передало Doosan Infracore исключительные права на программное обеспечение и не получило вознаграждение — предполагалось, что российская сторона будет получать прибыль от дальнейшей реализации тренажеров. Однако KAI без согласования с ПКБМ поставила 85 самолетов КТ-1 с тренажерами в ВВС Южной Кореи и 7 самолетов — в ВВС Индонезии.

Данный судебный спор длится с 2004 года, когда ПКБМ подало иск в арбитраж Москвы. В 2013 году суд его удовлетворил, взыскав 49,7 миллиона долларов только с KAI. Девятый арбитражный апелляционный суд это решение изменил, поделив сумму взыскания солидарно между KAI и Doosan Infracore и запретив использовать российское программное обеспечение в тренажерах. При этом вторая инстанция отклонила доводы ответчиков о неподведомственности спора российскому суду.

Обе корейские компании подали кассационные жалобы в Суд по интеллектуальным правам, и суд третьей инстанции их удовлетворил, передав спор на новое рассмотрение в арбитраж Москвы. Новое разбирательство в столичном арбитраже началось в июле 2014 года и продолжалось более трех лет, судом была проведена комплексная техническая экспертиза. Мотивы решения суда первой инстанции станут известны после опубликования полного текста судебного акта. Решение вступит в силу через месяц, если не будет обжаловано в апелляции.

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