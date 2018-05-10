Чистая прибыль Panasonic за 2017-18 фингод выросла в 1,6 раза

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль одного из крупнейших в мире производителей бытовой техники и электроники Panasonic Corporation, приходящаяся на акционеров, по итогам 2017-2018 финансового года (завершился 31 марта) выросла в 1,6 раза и составила 236 миллиардов иен (2,17 миллиарда долларов), говорится в пресс-релизе компании.

Разводненная прибыль на акцию составила 101,15 иены (0,93 доллара) против 64,31 иены (0,59 доллара) на акцию годом ранее. Операционная прибыль подскочила на 37% - до 380,5 миллиарда иен (3,49 миллиарда долларов). Выручка выросла на 9% - до 7,982 триллиона иен (73,2 миллиарда долларов).

По итогам 2018-2019 фингода компания ожидает чистую прибыль, приходящуюся на акционеров, на уровне 250 миллиардов иен (2,29 миллиарда долларов), что на 6% больше, чем в минувшем году. Операционная прибыль, как ожидается, вырастет на 12%, до 425 миллиардов иен (3,9 миллиарда долларов). Выручка, по прогнозу, составит 8,3 триллиона иен (76,2 миллиарда долларов), что выше показателя завершившегося фингода на 4%.

Panasonic Corporation, основанная в 1918 году, базируется в японском городе Осаке. Компания специализируется на производстве различной бытовой техники и электроники, конкурируя на рынке с Sony, Toshiba и другими компаниями. Входит в пятерку крупнейших мировых производителей телевизоров.