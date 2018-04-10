"Алроса" в январе-апреле реализовала алмазы и бриллианты на $2,01 млрд

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции АК "Алроса" в январе-апреле 2018 года в стоимостном выражении, по предварительным данным, составил 2,011 миллиарда долларов, говорится в сообщении компании.

В том числе общая стоимость реализованного алмазного сырья составила 1,978 миллиарда долларов, бриллиантов - 32,9 миллиона долларов.

В апреле текущего года группа "Алроса" ALRS реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму 405,3 миллиона долларов. Объем продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил 396,2 миллиона долларов, бриллиантов - 9,1 миллиона долларов.

"В январе-апреле на мировых рынках наблюдался стабильно высокий спрос на алмазное сырье. В апреле торговля традиционно замедлилась в соответствии с сезонными факторами. Тем не менее, спрос и результаты продаж были достаточно хорошими для этого месяца, поддержанные оптимистичными настроениями на рынке и позитивными отчетами ритейлеров", - приводятся в сообщении слова замгендиректора "Алросы" по сбытовой политике Юрия Окоемова.

Совокупный объем продаж алмазно-бриллиантовой продукции компании за первые четыре месяца 2017 года составлял около 1,652 миллиарда долларов. В частности, в апреле годом ранее было реализовано алмазного сырья на 310,2 миллиона долларов, бриллиантов - на 7,6 миллиона.

"Алроса" - крупнейший в России производитель алмазов, осуществляет 29% мировой и 95% российской добычи. Компания ведет добычу в Якутии и Архангельской области, разрабатывая 11 кимберлитовых трубок и 16 россыпных месторождений. Для наращивания ресурсной базы "Алроса" ведет геологоразведочные работы в РФ и странах Африки. По итогам 2017 года "Алроса" увеличила добычу алмазов на 6%, до 39,6 миллиона карат.