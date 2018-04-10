Чистый убыток "ЮТэйр" по РСБУ в I квартале вырос на 7,1%

МОСКВА, 10 мая - ПРАЙМ. Чистый убыток авиакомпании "ЮТэйр" по РСБУ в январе-марте 2018 года составил 2,913 миллиарда рублей, увеличившись на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, следует из отчета компании.

Выручка авиакомпании за данный период выросла на 9,9% и составила 10,641 миллиарда рублей. Валовый убыток вырос на 12,4%, до уровня в 2,607 миллиарда рублей. Прочие расходы упали в 1,8 раза, составив 922,093 миллиона рублей.

Себестоимость продаж увеличилась на 10,4%, до 13,248 миллиарда рублей. Прочие доходы упали в 1,8 раза и составили 771,132 миллиона рублей.

Долгосрочные обязательства авиакомпании снизились с начала года на 0,3% и на конец марта составили 84,121 миллиарда рублей. Краткосрочные обязательства увеличились на 19,7%, составив 11,97 миллиарда рублей.

Авиакомпания "ЮТэйр" UTAR входит в группу "ЮТэйр", которая включает в себя компании, осуществляющие эксплуатацию самолетов и вертолетов, а также компании по ремонту и техническому обслуживанию воздушных судов, подготовке персонала, сервисному обеспечению рейсов и продаже авиаперевозок. В 2018 году авиакомпания намерена нарастить пассажиропоток на 12%, до 8,2 миллиона человек.