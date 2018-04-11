Авиакомпании РФ в январе-апреле увеличили перевозки пассажиров на 12%

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Российские авиакомпании в январе-апреле 2018 года нарастили перевозки пассажиров по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 11,9%, до 30,3 миллиона человек, говорится в сообщении Росавиации по оперативным данным ведомства.

При этом "Аэрофлот" AFLT увеличил в апреле объем пассажиропотока на 7,5%, до 2,8 миллиона человек.

"По итогам января-апреля авиаперевозчики обслужили 30,3 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 11,9%", - отмечает ведомство.

"По оперативным данным, в апреле 2018 года российские авиакомпании перевезли почти 8,2 миллиона пассажиров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 10,1%", - сказано в сообщении.

Пассажирооборот авиакомпаний РФ увеличился в апреле до 20,3 миллиарда пассажирокилометров, рост составил 10,4%. По итогам четырех первых месяцев года пассажирооборот российских авиакомпаний увеличился до 77,3 миллиарда пассажирокилометров, рост - 13,3%.