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Чистая прибыль авиакомпании "Сибирь" по РСБУ в I квартале выросла на 10%


Компании / Индустрия / Транспорт

МОСКВА, 11 мая - ПРАЙМ. Чистая прибыль авиакомпании "Сибирь" по РСБУ в первом квартале выросла на 10,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 160,2 миллиона рублей, следует из отчета перевозчика.

Выручка за отчетный период увеличилась на 17%, до уровня в 24,3 миллиарда рублей. Валовая прибыль сократилась на 5%, составив 1,42 миллиарда рублей. Прибыль от продаж составила 215,1 миллиона рублей, снизившись в 2,1 раза.

Себестоимость продаж выросла на 18,7% и составила 22,9 миллиарда рублей. Коммерческие расходы увеличились на 19,2%, до уровня в 603,5 миллиона рублей. Управленческие расходы составили 605 миллионов рублей, увеличившись на 12,6%.

Капитал и резервы компании выросли на 1,9%, составив 8,67 миллиарда рублей. Долгосрочные обязательства увеличились на 14,4%, до 24 миллиардов рублей, краткосрочные — сократились на 21,3%, до 21,8 миллиарда рублей.

Авиакомпания "Сибирь" с 2005 года выполняет полеты под брендом S7 Airlines. Пассажиропоток авиакомпаний группы S7 по итогам 2017 года увеличился на 8,4% по сравнению с 2016 годом, до 14,253 миллиона человек.

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