Глава ФАС: Иск Global Ports стал неожиданностью

МОСКВА, 11 мая/ПРАЙМ/. Иск Global Ports к Федеральной антимонопольной службе (ФАС) стал неожиданностью, сообщил журналистам глава ведомства Игорь Артемьев.

"Я не очень понимаю, надо разобраться в этих шагах, потому что мы с ними заключили мировое, и, собственно, мы не предполагали никаких исков. Там, насколько я понимаю, часть акционеров вышла из Global Ports и там другие покупатели, и мы сделку одобрили, и нужно понять, что их беспокоит. Я сегодня проводил совещание утром с управлением транспорта и я не услышал никаких обеспокоенностей по этому поводу. Для меня пока это неожиданность", - сказал он. Позднее в пресс-службе ФАС РИА Новости пояснили, что отсрочка перевода тарификации в рублевый эквивалент допускается в случаях, когда частные инвесторы должны возвращать валютные кредиты.

"ФАС не усматривает противоречия между мировым соглашением и предписанием. К группе Global Ports не предъявляются какие-либо особенные требования. Все стивидорные компании должны выполнить поручения президента и перейти на тарификацию в рублях. Отсрочка допускается в тех случаях, когда частные инвесторы должны возвращать валютные кредиты, средства от которых направлены на развитие портовой инфраструктуры. Global Ports должны сформировать график перевода тарифов на рубли", - сообщили РИА Новости.

Ранее в пятницу Global Ports сообщила, что подала иск в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить предписание ФАС по тарифообразованию как противоречащее мировому соглашению. Федеральная антимонопольная служба в марте 2018 года предписала в течение 30 дней после покупки группой "Дело" Сергея Шишкарева 30,75% акций Global Ports перевести тарифы стивидоров приобретаемого актива в рубли.

ФАС в марте 2017 года признала три компании группы Global Ports виновными в установлении монопольно высоких цен на перевалку контейнеров, наложила на них штраф, а также предписала установить экономически обоснованные тарифы и перевести их из долларов в рубли. Компании обжаловали решения в суде, однако затем Global Ports заключила мировое соглашение с ФАС. Его условия не разглашались.

Global Ports осуществляет управление пятью контейнерными терминалами в России ("Петролеспорт", "Первый контейнерный терминал", "Усть-Лужский контейнерный терминал" и "Моби Дик" на Балтике, "Восточная стивидорная компания" на Дальнем Востоке) и двумя контейнерными терминалами в Финляндии (терминал "Мулти-Линк Хельсинки" и терминал "Мулти-Линк Котка").