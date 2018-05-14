Выручка VEON по МСФО в I квартале снизилась на 1,4%





МОСКВА, 14 мая - ПРАЙМ. Выручка VEON Ltd. (ранее — Vimpelcom Ltd.), владеющего российским ПАО "Вымпелком" (бренд "Билайн"), в первом квартале 2018 года снизилась - на 1,4%, до 2,25 миллиарда долларов, следует из отчетности компании.

Приходящийся на акционеров чистый убыток в первом квартале 2018 года составил 109 миллионов долларов, что в 21,8 раза меньше показателя за аналогичный период годом ранее. Показатель EBITDA в отчетном периоде составил 854 миллиона долларов, что на 0,8% ниже аналогичного показателя в 2017 году.